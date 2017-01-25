МОК лишил Болта золота пекинской Олимпиады

Ямайский спринтер Усейн Болт лишен золотой медали Олимпийских игр 2008 года в Пекине в эстафете 4 по 100 метров из-за допинга, обнаруженного в пробе его партнера по команде Несты Картера. Об этом сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

В результате перепроверки проб в крови Картера нашли анаболический стероид туринабол. Медалей лишена вся сборная Ямайки.

30-летний Болт принял участие в трех Олимпиадах: в Пекине в 2008 году, в Лондоне в 2012 году и в Рио-де-Жанейро в 2016 году, где завоевал в общей сложности девять золотых медалей в трех дисциплинах: в беге на 100 и 200 метров, а также в эстафете (4 по 100 метров). Также на его счету 11 побед на чемпионатах мира. Спринтер — действующий рекордсмен мира в беге на 100 метров (9,58 секунды) и 200 метров (19,19 секунды).