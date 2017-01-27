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Болт вернул золотую медаль с ОИ-2008

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Ямайский спринтер Усейн Болт вернул золотую медаль с Олимпийских игр 2008 года в Пекине, завоеванную в эстафете 4 по 100 метров. Он лишился награды из-за положительной допинг-пробы партнера по национальной сборной Несты Картера. Об этом сообщил сам спортсмен, его слова приводит Reuters.

«Конечно, неприятно, что я должен вернуть свою медаль, но это требование Международного олимпийского комитета (МОК). Поэтому я уже вернул медаль», — заявил Болт.

25 января МОК лишил Болта золотой медали Олимпийских игр 2008 года в Пекине в эстафете 4 по 100 метров из-за анаболического стероида туринабола, обнаруженного в пробе Картера. Награды отобрали у всей сборной Ямайки.

30-летний Болт принял участие в трех Олимпиадах: в Пекине в 2008 году, в Лондоне в 2012 году и в Рио-де-Жанейро в 2016 году, где завоевал в общей сложности девять золотых медалей в трех дисциплинах: в беге на 100 и 200 метров, а также в эстафете (4 по 100 метров). Также на его счету 11 побед на чемпионатах мира. Спринтер — действующий рекордсмен мира в беге на 100 метров (9,58 секунды) и 200 метров (19,19 секунды).

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