Фолк-дискотеку и поединок рыцарей пообещали гостям «Зарайского ратного собора»

Фестиваль исторической реконструкции «Зарайский ратный сбор» пройдет на территории строящейся культурно-исторической базы «Кремль имени Евпатия Коловрата» 29 июля. Об этом сообщается на сайте правительства Московской области во вторник, 18 июля.

«В этом году в рамках "Зарайского ратного сбора" пройдет этно-фольклорный музыкальный фестиваль "Зарайская Слобода", а также незабываемое огненное шоу, ночная фолк-дискотека и ночной фейерверк», — сказала министр культуры Подмосковья Оксана Косарева.

Откроет фестиваль в Зарайске поединок европейских рыцарей и русской дружины. Кроме того, гости мероприятия увидят турниры по метанию копья и топора, конные бои рыцарей, состязания по стрельбе из лука, отмечается в сообщении. Все желающие смогут пройти мастер-класс по изготовлению орудий труда каменного века.

По данным телеканала «360», на фестивале будет оборудована площадка под палаточный лагерь с охраняемой автостоянкой. Вход на праздник бесплатный.

4 июля сообщалось, что «Зарайский ратный сбор» вошел в тройку самых популярных этнографических фестивалей в высокий летний сезон 2017 года. В прошлом году мероприятие посетили более 20 тысяч человек.

С 27 по 30 июля в Истре пройдет пятнадцатый областной фестиваль «Цветы Подмосковья».