Фестиваль цветов в Подмосковье оформят по чеховским произведениям

Пятнадцатый областной фестиваль «Цветы Подмосковья» пройдет в Истре с 27 по 30 июля. Об этом сообщает телеканал «360» в пятницу, 14 июля.

«По завершении фестиваля все конкурсные цветочные композиции не разбираются, а останутся в гостеприимной Истре, которая будет благоустроена новым красивым парком», — сказал министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин.

Он отметил, что тема фестиваля — «Чеховская Истра» — выбрана неслучайно: писатель Антон Чехов долгое время жил и работал в Воскресенске (так называлась Истра до 1930 года — прим. «Ленты.ру»).

Для участия в мероприятии поступило 42 заявки от различных муниципальных образований. Им предложили создать композиции из растений, упоминавшихся в произведениях классика.

В настоящее время подготовительные работы вступили в финальную стадию, отметил министр.

Ранее сообщалось, что военно-исторический фестиваль «Душоновские маневры», который прошел в Щелковском районе в Подмосковье в начале июля, посетили более 6,7 тысячи человек.