Фестиваль «Душоновские маневры» в Подмосковье посетили более шести тысяч человек

Более 6,7 тысяч человек посетили девятнадцатый военно-исторический фестиваль «Душоновские маневры», который прошел в Щелковском районе в Подмосковье. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу районной администрации.

«Как и планировалось, участниками [мероприятия] стали порядка 400 реконструкторов из 42 клубов», — говорится в сообщении.

В маневрах приняли участие жители Москвы, Санкт-Петербурга, Подольска, Ивантеевки, Люберец, Пушкина, Ногинска, Калуги, Юрьевца и других городов. В этом году в рамках мероприятия были организованы две новые площадки: «Фестиваль пряников» и «Фестиваль фестивалей». Для зрителей работали ремесленные лавки и развлекательные площадки с мастер-классами и показательными выступлениями.

Реконструкторы воссоздали фрагменты Гражданской войны в Америке 1861-1865 годов и события Отечественной войны 1812 года, пишет «Черноголовская газета».