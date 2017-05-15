На фестивале «Усадьба Jazz 2017» выступит Эстер Рада

В Москве на территории усадьбы «Архангельское» 1 июля пройдет 14-й по счету фестиваль «Усадьба Jazz». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Хедлайнерами события станут Нино Катамадзе, Нильс Петтер Мольвер, Рауль Мидон и Эстер Рада. Выступления пройдут на четырех сценах в рамках программ «Партер», «Аристократ», «Индикатор» и «Усадьба Jazz kids».

Билеты можно приобрести на сайте.

В 2017 году фестиваль также состоится в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Воронеже и Сочи.

«Вот уже без малого пятнадцать лет фестиваль дает старинным русским усадьбам новую жизнь. Весь год мы ищем артистов, которые несут в себе новую музыкальную энергию и бережно помещаем их в уникальные пространства дворянских гнезд, вновь открывая их для публики», — подчеркивает президент фестиваля Мария Семушкина.