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Подмосковье вошло в пятерку самых музыкальных регионов России

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Московская область заняла пятое место в рейтинге самых музыкальных российских регионов, составленном аналитическим агентством «ТурСтат». Об этом сообщает телеканал «360» в понедельник, 26 июня.

Специалисты подготовили список, исходя из популярности проходящих в регионах музыкальных фестивалей в формате open air.

Помимо Подмосковья, в пятерке лидеров оказались Тверская область и Нижегородская области, Пермский край, а также Ярославская область.

Московская область вошла в топ-5 благодаря фестивалю «Усадьба Jazz». В прошлом году он собрал более 15 тысяч гостей, отмечает телеканал.

Четырнадцатая по счету «Усадьба Jazz» пройдет на территории подмосковной усадьбы «Архангельское» 1 июля. Хедлайнерами фестиваля станут Нино Катамадзе, Нильс Петтер Мольвер, Рауль Мидон и Эстер Рада.

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