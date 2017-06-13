Воробьев оценил организацию празднования Дня России в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил глав муниципалитетов и правоохранительные органы за высокий уровень организации празднования Дня России в регионе. Об этом во вторник, 13 июня, сообщает РИАМО.

«Безопасность — это ключевое и очень непростое мероприятие в такие дни. Все прошло на достойном, хорошем уровне», — сказал Воробьев на заседании регионального правительства.

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Губернатор также поблагодарил пианиста Дениса Мацуева, дирижера Юрия Башмета за участие в III Международном музыкальном фестивале имени П. И. Чайковского, открытие которого пройдет 13 июня, пишет телеканал «360». Воробьев подчеркнул, что это знаковое событие для региона. Оно пройдет в подмосковной усадьбе Петра Чайковского уже в третий раз.

12 июня в Москве на праздничные гулянья, приуроченные ко Дню России, вышли 1,5 миллиона человек. В центре столицы проходил фестиваль исторической реконструкции «Времена и эпохи». На Тверской улице, часть которой была перекрыта для фестиваля, собрались также участники несанкционированного митинга оппозиции.

День России отмечается как государственный праздник с 1992 года. В этот день в 1990-м была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР.