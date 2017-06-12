В мероприятиях ко Дню России приняли участие более семи миллионов человек

Более семи миллионов человек приняли участие в мероприятиях ко Дню России по всей стране, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД Ирина Волк.

«12 июня по состоянию на 20:30 мск во всех регионах страны в праздничных мероприятиях – шествиях, концертах и фестивалях — приняли участие свыше семи миллионов человек», — рассказала Волк агентству.

В обеспечении общественного порядка и безопасности граждан при проведении мероприятий принимают участие сотрудники МВД России, Росгвардии представители народных дружин, российского казачества и работники частных охранных организаций.

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«Нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий во время праздничных торжеств не допущено», — добавила она.

Ранее стало известно, что в Москве в праздничных мероприятиях и массовых гуляньях, посвященных Дню России, приняли участие примерно 2,5 миллиона человек.

День России отмечают в пятнадцатый раз. Десять лет до этого он существовал как День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации (в народе — День независимости). Документ об учреждении праздника был принят на первом съезде народных депутатов РСФСР в 1990 года. 12 июня в России объявлен выходным днем, по всей стране традиционно проводятся массовые гулянья.