Около 2,5 миллиона человек вышли на массовые гулянья в Москве

Примерно 2,5 миллиона человек в Москве приняли участие в праздничных мероприятиях и массовых гуляньях, посвященных Дню России. Об этом сообщается на сайте сайте столичного главка МВД в понедельник, 12 июня.

«Сотрудники полиции совместно с представителями Росгвардии и добровольных народных дружин обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности», — отмечает пресс-служба.

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В Москве в понедельник прошла историческая реконструкция в рамках фестиваля «Времена и эпохи» и другие праздничные события. На проспекте Сахарова состоялся митинг оппозиции, участники которого пытались перенести его на Тверскую. По данным полиции, на акцию вышли 1,8 тысячи человек. МВД сообщает о задержанных, их точное число пока не называется.

День России отмечают в пятнадцатый раз. Десять лет до этого он существовал как День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации (в народе — День независимости). Документ об учреждении праздника был принят на первом съезде народных депутатов РСФСР в 1990 года. 12 июня в России объявлен выходным днем, по всей стране традиционно проводятся массовые гулянья.