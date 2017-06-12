Пользователи «ВКонтакте» отпраздновали День России

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» отправили друг другу более 11 миллионов подарков. Таким образом они отметили День России. Об этом сообщается в пресс-релизе компании Mail.Ru Group, присланном в редакцию «Ленты.ру».

Подарки были созданы специально к празднику, отправить их мог любой желающий.

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«Помимо подарка все пользователи могли украсить свои аватарки специальным стикером в виде сердечка с поздравлением или флага России», — уточняется в сообщении.

День России отмечается как государственный праздник с 1992 года. 12 июня 1990-го была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР.

В Москве на праздничный гулянья вышли 1,5 миллиона человек, всего по стране их число составило четыре миллиона.