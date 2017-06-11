В соцсетях появились хэштеги ко Дню России

Пользователи соцсетей начали подготовку ко Дню России, который отмечается 12 июня.

Пользователи «ВКонтакте» могут украсить свои аватарки стикерами с триколором и поздравить своих друзей с Днем России. Также они могут отправить друзьям специальный праздничный подарок с музыкальным сопровождением — Гимном Российской Федерации.

В «Одноклассниках» пользователям предлагается спеть гимн России при помощи функции «Караоке» в приложении OK Live, он отображается первым в списке доступных композиций. Прямую трансляцию пения можно украсить специальной праздничной маской. Все опубликованные ролики с хештегом #ДеньРоссии2017 будут показываться в разделе «Видео» соцсети.

Также пользователи запечатлели в своих постах подготовку к празднику в оффлайне — люди репетируют представления, обзаводятся триколорами и запускают в небо шарики в виде российского флага.

День России отмечается как государственный праздник с 1992 года. В этот день в 1990-м была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР.