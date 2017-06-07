Названо самое популярное направление перелетов на День России

Самым популярным направлением перелетов за рубеж на длинные выходные в честь Дня России оказалась Молдавия. Об этом эксперты туристического сервиса «Туту.ру» рассказали «Ленте.ру» в среду, 7 июня.

Специалисты пришли к таким выводам, проанализировав информацию о приобретенных авиабилетах с вылетом на 9-12 июня. На втором месте по количеству оформленных на этот период проездных документов находится Казахстан, замыкает тройку Армения.

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Четвертая позиция досталась Грузии. Пятую и шестую строчку заняли Испания и Италия соответственно. Как отметили эксперты, спрос на Армению и Грузию для путешествий в День России вырос в полтора-два раза по сравнению с аналогичными датами в 2016 году.

Средние цены на перелеты в этот период снизились примерно на 10-12 процентов. Так, стоимость авиабилета в Молдавию туда-обратно составила 11,6 тысячи рублей (минус 16 процентов по сравнению с июнем 2016-го).

Улететь в Казахстан на День России можно за 18,8 тысячи рублей (падение на 14 процентов). Авиабилеты в Армению подешевели незначительно (1,1 процента). Средний тариф — 15,7 тысячи рублей.

Ранее в июне сообщалось, что наиболее востребованным направлением перелетов на лето у семейных россиян стал город Бургас в Болгарии.

День России отмечается 12 июня. В этом году эта дата выпала на понедельник, следовательно, граждане будут отдыхать три дня подряд, с 10-е по 12-е число.