В подмосковных парках в День России проведут более 100 мероприятий

В подмосковных парках 12 июня, в День России, пройдет более 100 праздничных мероприятий. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства культуры.

«Посетителей ждут выступления творческих коллективов муниципальных образований, концерты авторской песни, интерактивные площадки, выставки художников, детские конкурсы рисунков на асфальте, викторины и мастер-классы. Также пройдут кинопоказы в рамках акции "Летний кинотеатр"», — цитирует пресс-служба главу ведомства Оксану Косареву.

Так, в Люберцах в парке культуры и отдыха «Наташинские пруды» состоится флешмоб «Мы едины!», который завершится праздничным салютом. В Красногорске пройдет фестиваль «Хранители наследия России». В Королеве проведут праздник «Моя семья — мое богатство», выставку ретро-машин и молодежный флешмоб.

Среди мероприятий, которые запланированы на 12 июня в парках Москвы — зарядка с олимпийскими чемпионами. Спортсмены проведут тренировку для всех желающих в парке Горького, передает сетевое издание m24.ru.

