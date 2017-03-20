В России предложили учредить День всенародного волеизъявления

Депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Нилов подготовил законопроект об учреждении 18 марта Дня всенародного волеизъявления. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 20 марта.

«Я считаю, что по примеру крымского референдума возможно не только отмечать День всенародного волеизъявления. Я предлагаю обсудить возможность проведения в этот день референдумов по схеме единого дня по самым разным проблемам — федеральным, региональным, местным — без посредников», — сказал Нилов.

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Парламентарий считает, что День всенародного волеизъявления должна отмечать вся страна, а не только жители полуострова.

18 марта МИД России поздравил жителей Крыма с трехлетием присоединения полуострова к России песней «Севастополь — знамя».

Договор о принятии Крыма в состав России подписан 18 марта 2014 года. Решение о присоединении полуострова было принято по итогам референдума, состоявшегося 16 марта. Киев не признает итоги голосования. Москва в свою очередь настаивает на легитимности процедуры волеизъявления жителей полуострова.