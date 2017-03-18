Крым
 

МИД России подарил крымчанам песню

Перейти в «Мою Ленту»

МИД России поздравил жителей Крыма с трехлетием присоединения полуострова к России песней «Севастополь — знамя». Ее в субботу, 18 марта, опубликовала на своей страничке в Facebook официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Песню исполнил Владимир Куклин. Слова и музыку написал сотрудник ведомства Василий Харитонов, который, как написала Захарова, «по неслучайному стечению обстоятельств являющийся сыном легендарного Владимира Харитонова , автора слов песни "День Победы"».

«Крымчане, судите строго. Понравится - счастье. Не понравится - простите великодушно. Но написано от души, от чистого сердца», — говорится в посте Захаровой.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, прошедшего на полуострове в марте 2014 года. Киев отказался принять результат голосования. Москва настаивает на том, что процедура соответствовала нормам международного права.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Кремль понадеялся на признание Украиной российского статуса Крыма
Зюганова пристыдили за отказ праздновать присоединение Крыма у МГУ
Захарченко рассказал о сломанной от радости за крымчан кровати
Последние новости
NBC раскрыл детали секретного плана Трампа по борьбе с ИГ
В парламенте Таджикистана загорелся компьютер
Подстроенная авария обошлась москвичу в два миллиона рублей  
В Подмосковье задержана группа телефонных мошенников
Женский финал теннисного турнира в Индиан-Уэллсе будет российским
МИД России подарил крымчанам песню
CNN узнал о желании украинских прокуроров допросить бывшего соратника Трампа
Другие материалы рубрики
Крым
 — 
03:17 3 ноября 2016

«Можно не хвататься за голову»

Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников — о первых результатах работы
15:31 17 марта 2017

Два самолета едва избежали столкновения в аэропорту Симферополя

19:17 16 марта 2017

Севастопольские школьники и студенты выстроились в российский флаг

16:27 6 марта 2017

Эксперты оценили работу врио главы Севастополя

Крым
 — 
14:59 15 марта 2017
Сергей Аксенов

«Мне не стыдно»

Монархия и отказ от демократии — чем запомнилось телеинтервью главы Крыма
17:47 16 марта 2017

Захарченко рассказал о сломанной от радости за крымчан кровати

14:22 4 марта 2017

Житель Симферополя заявил о замироточивших вслед за бюстом Николая II иконах

17:31 17 марта 2017

Служба капстроительства Крыма незаконно израсходовала 1,3 миллиарда рублей

Крым
 — 
00:07 7 марта 2017

И не введи их во искушение

Почему крымское руководство не сможет работать без родни в органах власти
16:59 16 марта 2017

В Симферополе на шествие в честь Крымской весны вышли пять тысяч человек

18:53 3 марта 2017

Парк «Федюхины высоты» в Севастополе откроется весной 2019 года

13:06 17 марта 2017

Овсянников выдвинул свою кандидатуру на праймериз в Севастополе

Россия
мраморный зал кремльОчень приятно — царь!
Нужна ли России монархия
«Придут батальоны и начнут резню»
Российские политики о том, почему Донбасс оказался в блокаде и что с этим делать
Принесите-ка мне, звери, ваших детушек
Как бизнес на живых игрушках десятилетиями остается законным в России
Россия подготовила предложения по совместным с Японией проектам на Южных Курилах
В Магадане 17 человек госпитализированы с подозрением на сальмонеллез
Матвиенко заявила о неизбежности признания миром итогов референдума в Крыму
РПЦ обратилась к блогерам с просьбой помочь приобщить молодежь к культуре
Все материалы
Мир
A Socialist party activist glues a poster for Francois Hollande, Socialist party candidate in the French 2012 presidential election, over a poster of Nicolas Sarkozy, France's President and UMP candidate, along a street in Reze near Nantes, April 12, 2012Грехи, грешки и прегрешения
Как скандалы с кандидатами в президенты Франции влияли на исход выборов
A girl is surrounded by samurai warrior helmets made of paper during an event celebrating the upcoming Children's Day at Sensoji temple in Tokyo April 20, 2007. Samurai warrior armours are traditional symbols of celebrations on Children's Day, which will take place on May 5. Детский сад какой-то
Доверие к правительству Японии торпедировали патриотические речевки для дошколят
Андрей Баклицикий «Даже Трамп должен понимать, что ядерная война — это серьезно»
Андрей Баклицикий о ядерном разоружении и американском ударе по КНДР
В австрийских Альпах лавина накрыла группу из пяти лыжников
СМИ узнали о планах США продать крупную партию вооружений Тайваню
Из ЕС в сексуальное рабство
Что вынуждает румынок отправляться на Сицилию, где их ждет неволя
Митинг в поддержку Эрдогана в КельнеЭрдоган, нацизм и апельсины
Турецкий президент обращается к диаспоре в Европе и раскалывает ЕС
Все материалы
Бывший СССР
Хоп, мусорок!
Почему бытовые отходы из Львова продолжают «ароматные» гастроли по Украине
CNN узнал о желании украинских прокуроров допросить бывшего соратника Трампа
Петр ПорошенкоВвести паспортный контроль
Зачем Порошенко решил бороться с двойным гражданством на Украине
На бывшего мэра Ужгорода завели дело за сравнение украинского языка с хрюканьем
В парламенте Таджикистана загорелся компьютер
Спикер Рады рассказал об отвоеванном сто лет назад у России Крыме
Военкоматы на Украине переименуют в центры социальной поддержки
Все материалы
Финансы
Federal Reserve Chair Janet Yellen speaks during a news conference after a two day Federal Open Market Committee (FOMC) meeting in WashingtonОт Федрезерва с любовью
Поможет ли ФРС США разморозить экономику России
«Социальная помощь становится бессмысленной»
Чем уникальна российская бедность
S&P улучшило прогноз по российскому рейтингу
Силуанов прокомментировал улучшение прогноза S&P по рейтингу России
Минфин разрешит россиянам покупать и продавать золото без уплаты налогов
Роструд вернул работникам более миллиарда рублей задержанной зарплаты
Банк России рассказал о дистанционном мошенничестве с картами
Все материалы
Бизнес
Бонусный уровень
Скандально высокие премии сотрудников крупных российских компаний
StartTrack проведет мастер-класс для рестораторов
Президент «Укртрансгаза» Прокопив уволен со своего поста
Суд отклонил иск РЖД к Российской Федерации на семь миллиардов рублей
Продажи Lada в Европе выросли на 44 процента
В США уголь уступил первенство газу при производстве электроэнергии
Под индийских огранщиков алмазов попробуют изменить российские законы
Все материалы
Силовые структуры
«У Крымской весны отцов столько, что просто не счесть»
Интервью c ветераном «Беркута», участником событий 2014 года на полуострове
Воры в загоне
Кто станет новым королем криминальной России
Вгонять краску
Как зарабатывают криминальные деньги на рынке искусства
СМИ назвали самую опасную для американского флота российскую подлодку
Остановлен проект создания военно-транспортного самолета Ил-214
В Домодедово пресекли незаконный ввоз 15 детенышей обезьян
Трамп потребовал в 8 раз увеличить бюджет программы истребителя 6-го поколения
Все материалы
Наука и техника
Концепт ITS (Interplanetary Transport System)Разбор полетов
Почему SpaceX побеждает Россию в сфере коммерческих пусков ракет
Наследие Теслы
На что способно электричество в руках безумцев
Подписание договора о продаже Аляски 30 марта 1867 года«Американцам было что скрывать»
Зачем Россия отдала Аляску США
НАСА показало трехмерный Пан
Астрономы показали ролик с гигантской космической спиралью
Можно и так
Из крайней плоти новорожденных получили стволовые клетки
Раскрыто неожиданное влияние климата на тело человека
Все материалы
Спорт
«Пожилые женщины путают спортивный инвентарь с костылями»
Глава Федерации скандинавской ходьбы о ее пользе и олимпийских перспективах
Женский финал теннисного турнира в Индиан-Уэллсе будет российским
Шарапова рассказала о своем отношении к Серене Уильямс
Шарапова рассказала о желании завести детей
Российские борцы греко-римского стиля выиграли Кубок мира
Шипулин завоевал бронзу в спринте на последнем этапе КМ по биатлону
Подсчитана прибыль российских клубов от участия в еврокубках
Все материалы
Культура
Домострой съемной квартиры
Домашнее насилие и несвобода, определяемая полом
Главные сериалы весны
«Твин Пикс», «Фарго» и не только: что мы будем смотреть в ближайшие три месяца
Есть раса в НАСА
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Сплита» до «Скрытых фигур»
СМИ рассказали о «разграбленных при Сталине» польских музеях
Умер лауреат Нобелевской премии по литературе Дерек Уолкотт
Певица-трансгендер пришлет последний трек своего альбома за личную историю
Убийцу режиссера Тамары Якжиной приговорили к 13 годам колонии
Все материалы
Интернет и СМИ
Краев не видишь!
Как фотографы отправляются в дикую глушь за уникальными кадрами
Напалмом жег сердца людей
Ужасы вьетнамской войны в снимках одного из самых влиятельных фотографов XX века
«Уберите меня из интернета!»
Как украинская судья и «опасный поцык» оказались в ловушке сетевой популярности
Бейонсе попросила маму перестать плохо шутить в Instagram
Турецкая газета изобразила Меркель в форме СС и с усиками Гитлера
При извержении Этны пострадала съемочная группа BBC
Ара из Калининграда снял стресс под «Лабутены»
Все материалы
Ценности
Было что показать
Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia закончила свою работу
Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia
MBFWR осень-зима 2017-2018: показы, гости, backstage
Montblanc выпустил первые смарт-часы совместно с Google
Natura Siberica отказалась от вытяжки из оленьих пантов
Bulgari займется выпуском украшений в Валенце
Грузинский бренд разрешил женщинам ходить с открытой грудью
Estee Lauder показала универсальную восстанавливающую маску
Все материалы
Путешествия
Галопом на слоне
Как туристу насладиться путешествием по Индии и выжить
«Как пили, так и пьют»
Анатолий Корнеев (Simple) — о винной культуре, трендах, критиках и ценах
Неизвестная Турция
Что смотреть в стране за пределами курортных зон и Стамбула
«Пропавшему» в Австрии туристу пригрозили выставить счет в две тысячи евро
Заявления о росте турпотока из Китая в Россию назвали манипуляциями с цифрами
Путешественник из Северной Ирландии посетил все страны мира за 10 лет
Российский турист насмерть сбил пешехода в Таиланде
Все материалы
Из жизни
Джун Томпсон То ли большая, то ли малая Медведица
Как худеет самая известная толстушка Америки
Эль МакферсонВот это Тело
Личный тренер супермодели 90-х Эль Макферсон раскрыл секреты ее физической формы
Люди с безграничными возможностями
По следам «Евровидения»: самые знаменитые инвалиды в масс-культуре
Джигурду и Анисину развели
Анджелина Джоли встретилась в Лондоне с архиепископом Кентерберийским
Британского коллекционера признали виновным в убийстве бабочек
В Арканзасе подросток нашел алмаз в 7,44 карата
Все материалы
«Мерседес» GLC Coupe vs BMW X4
Почему MB GLC Coupe и BMW X4 оказались такими разными и кто из них лучше
Самые крутые автобусы
Автобусы, ради которых хочется выбросить машину и купить проездной
Копы за работой
Крутые поступки крутых американских полицейских
Пикапы на стиле
Роскошные грузовики: комфорт пассажиров и большой — нет, БОЛЬШОЙ – багажник
«Яндекс» потратит на бодрость таксистов 10 миллионов долларов
Индийской «Тате» предложили заняться «Кортежем»
Американскую молодежь научат обращаться с «палкой»
Все материалы
Бог простит
В церкви нашли квартиру с красной мебелью и портретами в стиле поп-арт
Две трети россиян презрели старые квартиры
Фрэнк ГериСпугнули рыбу
Почему антисемиты изгнали из Канады создателя «танцующего дома»
«Наш дом — колония строгого режима»
История семьи, оказавшейся на грани распада из-за дачи
Цветам не место в доме
Почему дети мешают взрослым жить счастливо в собственных квартирах
Названы цены на частные дома в Крыму
Все материалы