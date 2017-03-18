МИД России подарил крымчанам песню

МИД России поздравил жителей Крыма с трехлетием присоединения полуострова к России песней «Севастополь — знамя». Ее в субботу, 18 марта, опубликовала на своей страничке в Facebook официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Песню исполнил Владимир Куклин. Слова и музыку написал сотрудник ведомства Василий Харитонов, который, как написала Захарова, «по неслучайному стечению обстоятельств являющийся сыном легендарного Владимира Харитонова , автора слов песни "День Победы"».

«Крымчане, судите строго. Понравится - счастье. Не понравится - простите великодушно. Но написано от души, от чистого сердца», — говорится в посте Захаровой.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, прошедшего на полуострове в марте 2014 года. Киев отказался принять результат голосования. Москва настаивает на том, что процедура соответствовала нормам международного права.