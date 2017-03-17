Кремль понадеялся на признание Украиной российского статуса Крыма

Москва рассчитывает, что в конечном итоге киевские власти признают Крым российским, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы надеемся на то, что рано или поздно в Киеве с уважением отнесутся к волеизъявлению нескольких миллионов крымчан и примут итоги этого волеизъявления», — отметил Песков.

Он подчеркнул, что население высказало свое мнение после событий, «которые имели место в Киеве и которые привели к возникновению серьезных угроз для миллионов крымчан».