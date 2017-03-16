Кремль отверг возможность сделки с США по Крыму в обмен на снятие санкций

Москва не рассматривает возможность заключения с Вашингтоном сделки по Крыму в обмен на снятие санкций, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова в четверг, 16 марта, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Нет, об этом не может быть и речи», — сказал официальный представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Проведение повторного референдума также исключено, добавил Песков.

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Ранее в четверг глава Республики Крым Сергей Аксенов в ходе торжественного собрания в Симферополе, посвященного третьей годовщине Крымской весны объявил, что модель однополярного мира потерпела крах после возвращения Крыма в состав России.

Кроме того, он указал, что произошедшее весной 2014-го было основано на воле народа, который является единственным источником любой власти.

В ходе избирательной кампании в ноябре прошлого года президент США Дональд Трамп заявлял о готовности в случае своей победы рассмотреть вопросы о признании Крыма частью России и об отмене антироссийских санкций. Республиканец подчеркивал, что если он станет главой государства, то отношения Вашингтона и Москвы улучшатся.

Полуостров Крым воссоединился с Россией по итогам народного голосования, состоявшегося 16 марта 2014 года. Киев отказывается признать результаты плебисцита. Москва подчеркивает, что процедура соответствовала нормам международного права. Российские официальные лица неоднократно отмечали, что вопрос Крыма закрыт окончательно.