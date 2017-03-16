Кравчук рассказал о принудительной передаче Крыма Украине

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в 1954 году Крым был не подарен, а принудительно передан Украине. Об этом он сказал в интервью порталу «Обозреватель».

По словам бывшего главы государства, первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев, побывав на полуострове в 1953 году, был в ужасе от бедности местного населения. Из Крыма он направился в Киев на встречу с первым секретарем ЦК КП Украины Александром Кириченко. «Зашел и сказал: "Вы должны взять Крым себе". Тот ответил: "Как? Мы не можем, это же бешеные деньги". Хрущев обещал помощь, но Кириченко все равно отказывался. Тогда Хрущев посадил его в поезд и они поехали в Москву на политбюро, где было принято решение отдать Крым Украине, которая может исправить ситуацию, потому что там есть люди, которые знают, как вести хозяйство», — объяснил Кравчук.

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27 февраля депутат Верховной Рады Андрей Артеменко заявил, что США юридически имеют право претендовать на территорию Крыма. По его словам, в 1920 году американское правительство предоставило России кредит в размере 50 миллионов долларов. «Они [руководители СССР] заложили Крым как территорию, которая должна быть передана США, если он не будет возвращен», — отметил Артеменко. Он добавил, что в 1954 году пришел срок погашения долга. «Я уверен, что именно поэтому Крым был передан Украине, чтобы сохранить эту территорию за Советским Союзом», — подчеркнул нардеп.

Крым и Севастополь воссоединились с Россией после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали такое решение. Киев отказался признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура соответствовала нормам международного права.

В феврале 1954 года, когда Советский Союз возглавлял Никита Хрущев, полуостров был передан из состава РСФСР в состав Украинской ССР. После распада СССР регион стал частью Украины.