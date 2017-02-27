Депутат Рады рассказал о праве США претендовать на Крым

Депутат Верховной Рады Украины Андрей Артеменко заявил, что Соединенные Штаты Америки юридически имеют право претендовать на территорию Крыма. Об этом в понедельник, 27 февраля, парламентарий сообщил во время пресс-конференции, передает Lb.ua.

По его словам, в 1920 году американское правительство предоставило России кредит в размере 50 миллионов долларов. «Они [руководители СССР] заложили Крым как территорию, которая должна быть передана США, если он не будет возвращен», — отметил Артеменко.

Он добавил, что в 1954 году, когда пришел срок погашения долга, в Америке появился проект по освоению полуострова под названием «Новая Калифорния». «Я уверен, что именно поэтому Крым был передан в Украину, чтобы сохранить эту территорию за Советским Союзом», — подчеркнул нардеп.

20 февраля Артеменко рассказал о своих предложениях по урегулированию отношений между Москвой и Киевом 20 февраля. По словам депутата, Крым следует передать в аренду на 30-50 лет, после чего провести референдум по вопросу принадлежности полуострова. Документ со своим планом парламентарий отправил в администрацию президента США Дональда Трампа.

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После этого фракция Радикальной партии в парламенте исключила Артеменко из своих рядов. Кроме того, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что надзорное ведомство возбудило уголовное дело против Артеменко по статье о государственной измене из-за его предложения сдать Крым в аренду России.

Парламентарий в свою очередь отказался покидать территорию Украины. На вопрос, где он будет находиться, если парламент поднимет вопрос о снятии с него депутатской неприкосновенности, народный избранник ответил: «в здании Рады».

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором жители региона проголосовали за присоединение к РФ. Украина и ряд других стран не признают результаты плебисцита. В Москве настаивают на том, что воссоединение прошло в соответствии с международным правом и указывают на то, что вопрос о статусе полуострова закрыт.

При Советском Союзе полуостров был передан из РСФСР в Украинскую ССР в феврале 1954 года.

