Песков рассказал об отношении Путина к идее возрождения монархии

Президент России Владимир Путин «без оптимизма» смотрит на идеи о возрождении монархического строя и расширении своих полномочий. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в среду, 15 марта, передает корреспондент «Ленты.ру».

«В течение последних пяти лет его неоднократно спрашивали, и он в том или ином контексте вынужден был отвечать на такие вопросы. Он весьма прохладно относится к таким дискуссиям», — сказал Песков, отвечая на вопрос, разделяет ли глава государства идею возрождения монархии в России и расширения собственных полномочий вплоть до установления диктатуры.

Накануне, 14 марта, Аксенов высказал мнение, что в России необходимо вернуть монархию. По его словам, от демократии «в виде вседозволенности» нет пользы.

