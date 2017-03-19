Песков рассказал об отношении Путина к годовщине присоединения Крыма

День присоединения Крыма к России является чрезвычайно важным для президента страны Владимира Путина, в том числе в эмоциональном плане. Об этом в воскресенье, 19 марта, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил в интервью РБК.

«Именно он (Путин — прим. «Ленты.ру») брал на себя ответственность, проявлял вот эту смелость политическую, геополитическую; именно он, наверное, лучше других осознавал все последствия, которые неминуемо придут за этим решением. Поэтому однозначно для него это большой день, важный день», — сказал Песков.

Он также рассказал, что после того, как Крым стал частью России, президент держал ситуацию под своим, «ручным» контролем, так как не всегда был доволен тем, как идет процесс интеграции. При этом, по мнению Пескова, Путин не сожалеет ни о каких своих решениях по этому вопросу.

«Если вы имеете в виду суть произошедшего, то я уверен, что он снова и снова поступил бы именно таким образом, как поступил, и принял те решения, которые он принял, и взял на себя ту ответственность, которую он взял», — пояснил он. При этом пресс-секретарь отметил, что, говоря о нюансах, какие-то процессы можно было провести лучше и эффективнее. «И​ я уверен, что Путин отдает себе в этом отчет», — добавил он.

Договор о принятии в состав Российской Федерации Республики Крым был подписан 18 марта 2014 года. Решение о присоединении полуострова было принято по итогам референдума, состоявшегося 16 марта. События, происходившие в регионе, входившем тогда в состав Украины, с 20-х чисел февраля до плебисцита, попали в историю под названием Крымская весна.