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В Москве на акцию в честь годовщины присоединения Крыма пришли 150 тысяч человек

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В Москве в праздничных мероприятиях, приуроченных к третьей годовщине вхождения Крыма в состав России, приняли участие порядка 150 тысяч человек. Об этом в субботу, 18 марта, «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Торжества проходят на Университетской площади перед зданием МГУ имени Ломоносова. Охрану общественного порядка обеспечивают около трех тысяч полицейских, сотрудников Нацгвардии и народных дружинников.

Фестиваль «Весна» на Воробьевых горах начался со спортивных и развлекательных мероприятий, а также творческих мастер-классов. С 17:00 там проходил митинг-концерт с участием звезд российской эстрады, завершился он салютом.

Мероприятия по случаю воссоединения Крыма с Россией также прошли во многих регионах России. Например, на праздничный митинг во Владивостоке вышли более 17 тысяч человек. В Симферополе в шествии в честь Крымской весны, которое состоялось 16 марта, приняли участие пять тысяч человек.

Договор о принятии в состав Российской Федерации Республики Крым был подписан 18 марта 2014 года. Решение о присоединении полуострова было принято по итогам референдума, состоявшегося 16 марта. События, происходившие в регионе, входившем тогда в состав Украины, с 20-х чисел февраля до плебисцита, попали в историю под названием Крымская весна.

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