Во Владивостоке 17,5 тысячи человек пришли на посвященный Крыму митинг

Во Владивостоке прошел митинг, приуроченный к трехлетней годовщине воссоединения Крыма с Россией. На мероприятие пришли около 17,5 тысячи человек. Об этом сообщается на сайте администрации Приморского края.

Отмечается, что на митинге присутствовали представители 100 организаций, а также школьники, студенты, ветераны, спортсмены и военнослужащие. С праздничной речью перед собравшимися выступил губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.

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Он предложил сделать Крым и Приморье регионами-побратимами. «Многие приморцы отдыхали в Крыму в советское время. Мы с родителями, как и многие другие семьи, ездили в Крым каждый год, и это определенная ностальгия. Поэтому для многих это будет приятным моментом», — отметил он.

Праздничные мероприятия прошли и в других городах России. В частности, в Москве в 10:00 в субботу, 18 марта, на Воробьевых горах открылся фестиваль «Весна».

В марте 2014 года состоялся референдум, подавляющее большинство участников которого проголосовало за воссоединение Крыма с Россией. Договор о принятии в состав Российской Федерации Республики Крым был подписан 18 марта.