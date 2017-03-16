В Симферополе на шествие в честь Крымской весны вышли пять тысяч человек

В Симферополе в шествии по поводу годовщины референдума о воссоединении Крыма с Россией приняли участие более пяти тысяч человек. Об этом в четверг, 16 марта, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на вице-премьера, министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым (РК) Дмитрия Полонского.

Демонстранты скандировали: «Крым, Россия, навсегда!». В праздничной колонне прошли глава РК Сергей Аксенов, спикер республиканского парламента Владимир Константинов, депутаты обеих палат российского парламента. В качестве гостей на торжестве присутствовали руководители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий.

Материалы по теме Моя прелесть Какими были два года Крыма в России

Присутствовавший на мероприятии заместитель полномочного представителя президента в Южном федеральном округе Кирилл Степанов назвал единство крымчан примером для жителей других регионов страны, передает РИА Новости. «Это единство — первый помощник в создании прекрасного будущего. И для его достижения в Крыму, конечно, многое еще предстоит сделать», — сказал Степанов.

Также в рамках торжеств у здания Государственного совета прошла театрализованная постановка, в которой были отображены события Крымской весны — февраля и марта 2014 года, когда решалась судьба полуострова.

По итогам состоявшегося 16 марта 2014 года референдума Крым и Севастополь воссоединились с Россией. События, происходившие на полуострове с 20-х чисел февраля до состоявшегося в марте плебисцита, вошли в историю под названием Крымская весна.