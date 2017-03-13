Крымскую весну вместе с жителями полуострова отметят знаменитые артисты

Михаил Пореченков, Александр Маршал, Вика Цыганова и Российский государственный академический камерный «Вивальди-оркестр» поздравят крымчан с третьей годовщиной воссоединения полуострова с Россией. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на министерство внутренней политики, информации и связи Республики Крым.

По информации ведомства, праздничные мероприятия в Симферополе начнутся с концертов «Вивальди-оркестра», которые пройдут 14 и 15 марта на сцене Крымского академического русского драматического театра имени Горького.

16 марта у здания республиканского Госсовета состоится митинг, посвященный Дню общекрымского референдума 2014 года и Дню воссоединения Крыма с Россией. Завершит собрание музыкально-театрализованный пролог «Русь великая. От Владимира до Владимира», а также выступление коллективов современной патриотической песни под лозунгом «Крым — Россия. Навсегда!»

Вечером этого же дня в Крымском музыкальном театре заслуженный артист России Михаил Пореченков представит зрителям киноленту «Первоклашки из Крыма». Артисты российской эстрады Александр Маршал и Вика Цыганова выступят на площади имени Ленина в крымской столице 18 марта.

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1 марта стало известно, что разделы сайта «Крымская весна» теперь доступны не только на русском, но и крымско-татарском, английском и украинском. языках

Портал «Крымская весна», посвященный событиям февраля-марта 2014 года, был презентован в марте 2016 года. На сайте размещена историческая хроника, информация о мероприятиях, посвященных ее годовщине, фото- и видеоматериалы из архивов правительства Крыма и местных СМИ, фотоальбом «Крымская весна» в формате pdf.

По итогам состоявшегося 16 марта 2014 года референдума Крым и Севастополь воссоединились с Россией. События, происходившие на полуострове с 20-х чисел февраля до состоявшегося в марте плебисцита, вошли в историю под названием Крымская весна.