Власти Крыма анонсировали весенний визит европейских депутатов

Депутаты и политики из нескольких стран Европы посетят Крым весной текущего года, сообщил вице-премьер Республики Крым Георгий Мурадов. Его слова приводит «Интерфакс» в четверг, 2 февраля.

«Мы знаем, что этой весной к нам прибудут депутаты ряда парламентов европейских стран — таких государств, как Франция, Германия, Италия, Дания, Бельгия и других», — сказал он.

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Мурадов также выразил надежду на расширение взаимодействия с западными странами в рамках Ялтинского международного экономического форума, который запланирован на 20-22 апреля. «Рассчитываем, что по сравнению с прошлым годом, когда в форуме участвовали представители 26 государств, география участников значительно расширится», — отметил вице-премьер.

18 января крымские власти пригласили на полуостров кандидата в президенты Франции, лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

В середине октября прошлого года Крым посетили депутаты из Италии. В конце июля на полуострове побывали французские парламентарии. Возглавлявший делегацию депутат Нацсобрания Тьерри Мариани выразил мнение, что если бы Крым не стал частью России, сейчас в этом регионе шли бы военные действия, как в Донбассе.

Крым и Севастополь вошли в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Украина считает эту территорию временно оккупированной и не признает российскую принадлежность полуострова. В Москве считают вопрос крымского статуса закрытым.