Сайт «Крымская весна» стал доступен на четырех языках

Информация на сайте «Крымская весна» теперь доступна не только на русском, но и на других языках. Об этом в среду, 1 марта, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на правительство Республики Крым.

Как отмечается, разделы портала переведены на крымско-татарский, английский и украинский.

4 февраля сообщалось, что в Крыму появится первая газета на украинском языке. «Газета будет рассказывать о жизни украинцев в Крыму», — сообщил глава Госкомитета республики по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Заур Смирнов. Он отметил, что первый номер издания планируется выпустить в течение месяца, а название пока находится «в рабочем проекте».

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Сайт «Крымская весна», посвященный событиям февраля-марта 2014 года, был презентован в марте 2016 года. На портале размещена историческая хроника, информация о мероприятиях, посвященных ее годовщине, фото- и видеоматериалы из архивов правительства Крыма и местных СМИ, фотоальбом «Крымская весна» в формате pdf.

По итогам состоявшегося 16 марта 2014 года референдума Крым и Севастополь воссоединились с Россией. События, происходившие на полуострове с 20-х чисел февраля до состоявшегося в марте плебисцита, вошли в историю под названием Крымская весна.