В Крыму появится газета на украинском языке

В Крыму появится первая газета на украинском языке. Об этом РИА Новости в субботу, 4 февраля, сообщил глава Госкомитета республики по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Заур Смирнов. Первый номер издания планируется выпустить в течение месяца, отметил он.

«Газета будет рассказывать о жизни украинцев в Крыму», — сказал Смирнов, отметив, что название издания находится пока «в рабочем проекте».

Газета, по словам главы госкомитета, будет выходить при поддержке крымского правительства. Договоренность на этот счет уже достигнута с «Украинской общиной Крыма», сообщил он.

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В начале февраля «Крыминформ» со ссылкой на Смирнова сообщил, что жители граничащей с Крымом Херсонской области Украины попросили власти полуострова обеспечить их изданными в России книгами и газетами на крымско-татарском языке.

Полуостров Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. В апреле 2014-го президент России Владимир Путин подписал указ о реабилитации крымско-татарского и других народов Крыма, пострадавших от репрессий. В настоящее время в регионе три официальных языка — русский, украинский, крымско-татарский.