В Москве стартовал посвященный годовщине воссоединения Крыма с Россией фестиваль

На Воробьевых горах в Москве открылся фестиваль «Весна», посвященный годовщине воссоединения Крыма с Россией. Об этом в субботу, 18 марта, сообщает «Говорит Москва».

По данным радиостанции, гостей праздника ждут творческие мастер-классы, интерактивные программы, спортивные и развлекательные мероприятия, в том числе гонка ГТО. В 17:00 начнется концерт с участием российских звезд. Завершится фестиваль праздничным салютом.

Мероприятия по случаю воссоединения Крыма с Россией проходят во многих регионах России. В Петропавловске-Камчатском на митинг и концерт пришли около трех тысяч человек, во Владивостоке — более 17 тысяч. В Симферополе на шествие в честь Крымской весны, которое состоялось в четверг, 16 марта, вышли пять тысяч человек.

16 марта 2014 года состоялся референдум, подавляющее большинство участников которого проголосовало за воссоединение Крыма и Севастополя с Россией. Договор о принятии в состав Российской Федерации Республики Крым был подписан 18 марта. События, происходившие на полуострове с 20-х чисел февраля до состоявшегося в марте плебисцита, вошли в историю под названием Крымская весна.