Хештег #фестивальвесна вошел в топ российского Twitter

Хештег #фестивальвесна вошел в десятку самых популярных в российском сегменте Twitter. Пользователи соцсетей ставят его в постах, посвященных праздничным мероприятиям в честь трехлетия присоединения Крыма к России, которые проходят как в Москве, так и в других регионах страны.

«В Московской области по многим крупным городам идет #фестивальвесна. Большое скопление положительных эмоций, что показывает единство нации!» — написал один из пользователей.

Московский фестиваль «Весна» был организован студенческими советами при поддержке правительства Москвы. В рамках мероприятия прошли гонки ГТО и мастер-классы. На вечер запланирован митинг-концерт с участием известных исполнителей, а затем — салют.

Договор о принятии в состав Российской Федерации Республики Крым был подписан 18 марта. Такое решение было принято по итогам референдума. Украинские власти не признают результаты голосования и называют полуостров оккупированной территорией, однако Москва неоднократно подчеркивала, что процедура соответствовала нормам международного права.