Мюнхен обошел Анапу и Сочи по дешевизне перелетов на День России

Наиболее бюджетным авианаправлением на июньские праздники для россиян стал Мюнхен. Баварской столице удалось обойти в рейтинге недорогих перелетов такие российские города, как Анапа, Сочи и другие. Об этом сообщается в исследовании туристического сервиса KAYAK, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 11 мая.

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В период с 9 по 12 июня средняя стоимость билетов в Мюнхен и обратно из России составила 10,6 тысячи рублей. Перелет в Анапу, занявшую вторую строчку рейтинга, обойдется в 11,7 тысячи рублей, в расположившиеся на третьем месте Минеральные Воды — в 12 тысяч рублей.

Всего в топ-15 вошли семь российских и восемь зарубежных городов. Места с четвертого по десятое в порядке убывания достались Геленджику, Вене, Еревану, Сочи, Ницце, Праге и Тбилиси.

Кроме того, в KAYAK назвали города с самыми низкими ценами на трех- и четырехзвездочные отели на День России. В топ-15 российских населенных пунктов не оказалось. В тройку лидеров вошли Паттайя (2 тысячи рублей в сутки), Дубай (2,5 тысячи) и Марракеш (2,7 тысячи).