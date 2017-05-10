Названы самые популярные российские курорты на лето

Список из 10 самых популярных российских курортов для летнего отдыха возглавил Сочи. Об этом сообщается в исследовании аналитического агентства «ТурСтат». Рейтинг составлен на основе данных региональных администраций и систем онлайн-бронирования отелей.

Средняя стоимость проживания в Сочи этим летом составит 3,2 тысячи рублей в сутки. Второе место рейтинга досталось Анапе (2,9 тысячи рублей за ночь), третье — Геленджику (2,8 тысячи).

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В десятку также вошли Ялта, Евпатория, Новороссийск, Ейск, Светлогорск, Алушта и Кисловодск.

Отмечается, что на курортах Краснодарского края и Крыма проживание в летний сезон бронируют в среднем на 10 ночей. При этом дешевле всего жилье обойдется в Евпатории (две тысячи рублей в сутки) и Ейске (2,1 тысячи рублей).

В начале мая более четверти россиян (26 процентов) в ходе масштабного опроса заявили, что намерены потратить на отдых грядущим летом от 78 до 156 тысяч рублей. Примерно столько же российских путешественников готовы заплатить за летний отдых 39-78 тысяч рублей.