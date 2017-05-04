Российские туристы рассказали о своих расходах на летний отдых в 2017 году

Более четверти россиян (26 процентов) в ходе масштабного опроса заявили, что намерены потратить на отдых грядущим летом от 78 до 156 тысяч рублей. Об этом говорится в пресс-релизе турсервиса momondo, поступившем в «Ленту.ру» в четверг, 4 мая.

Примерно столько же российских путешественников готовы заплатить за летний отдых 39-78 тысяч рублей. Эксперты получили эти данные, опросив 24,7 тысячи человек из 23 стран.

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Специалисты также узнали, что 20 процентов российских респондентов согласны выделить на путешествия летом от 7,8 тысячи до 39 тысяч рублей. В прошлом году этот результат составлял 27 процентов.

14 процентов опрошенных готовы потратить на отпуск 390 тысяч рублей, а один процент собирается потратить на такие цели более 780 тысяч рублей. В 2016 году никто из российских участников опроса не планировал выделить на отдых подобную сумму.

Чтобы позволить себе путешествие, 55 процентов россиян откладывают деньги. Почти четверть респондентов ничего подобного не предпринимают.

За рубежом больше всего путешественников, которые копят деньги на поездку, проживают в Бразилии (71 процент). В Австрии 46 процентов опрошенных отправляются на отдых без особых финансовых приготовлений. Жители этой европейской страны лидируют по данному показателю.

В апреле туроператоры сравнили цены на летние путевки в Россию и Турцию. В итоге выяснилось, что с июня по август россиянам будет дешевле отдыхать в Анталье, чем на родине.