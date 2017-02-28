Эксперт раскрыла планы россиян на отпуск в 2017 году

Подавляющее большинство россиян планируют провести отпуск в 2017 году на территории страны, заявила представитель британской аудиторско-консалтинговой компании EY Ольга Архангельская. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщает ТАСС.

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По словам Архангельской, специалисты EY провели опрос россиян, в ходе которого около 70 процентов его участников сказали, что будут отдыхать в текущем году на родине. Лидером среди внутренних направлений стали морские курорты юга России, в частности, Крым. Такой ответ дали 55 процентов респондентов, пояснила эксперт.

Далее с большим отрывом следуют Санкт-Петербург (девять процентов) и Москва (шесть процентов). Четвертую строчку делят курорты Северного Кавказа, Байкал и Карелия. Замыкает пятерку Казань.

Главным фактором выбора места для отпуска россияне назвали общую стоимость поездки. Далее следуют климатические условия, а также уровень сервиса и инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в 2016 году внутренние направления отдыха оказались самыми популярными у россиян. Причина этого — ограничения на поездки в Турцию и Египет, пояснили специалисты.