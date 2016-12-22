Россия стала лидером внутреннего туррынка из-за ограничений на Турцию и Египет

Внутренние направления отдыха стали самыми популярными у россиян в 2016 году из-за ограничений на поездки в Турцию и Египет. Об этом говорится в пресс-релизе турсервиса Level.Travel, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 22 декабря.

Эксперты пришли к таким выводам, изучив данные о продажах путевок от 20 крупных российских операторов. На Россию пришлось 29 процентов от общего числа реализованных туров.

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На втором месте по предпочтениям путешественников оказался Таиланд (13 процентов), на третьем — Греция (9 процентов), на четвертом — Кипр (8 процентов). Замкнула топ-5 с результатом в 7 процентов Турция.

При этом в 2015 году наиболее востребованным направлением отдыха у россиян был Египет, за которым следовала Турция. Россия находилась лишь на третьей позиции. В пятерку лидеров также входили Таиланд и Кипр.

В ноябре 2015 года чартерные рейсы между Россией и Турцией были запрещены после того, как ВВС этой страны сбили российский бомбардировщик, участвовавший в операции против боевиков в Сирии. Москва сняла ограничения на авиасообщение в конце августа этого года.

В октябре 2015 года самолет, на борту которого находились 224 человека (в основном россияне), разбился в Египте в результате теракта. После этого российские власти приостановили авиасообщение между двумя государствами и потребовали усилить безопасность в аэропортах Арабской Республики.