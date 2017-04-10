Туроператоры сравнили стоимость отдыха в России и Турции

Туроператоры сравнили цены на отдых в летние месяцы в России и Турции. Как сообщает Ассоциация туроператоров России, с июня по август россиянам будет дешевле отдыхать в Анталье и других средиземноморских курортах, чем на родине.

При сравнении цен учитывались путевки на двоих человек (10 дней) с перелетом и питанием по системам «полный пансион» или «все включено».

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Средняя стоимость отдыха в Турции в июне составила 30-40 тысяч — за трехзвездочный отель, 40-45 тысяч — за четырехзвездочный, 50-58 тысяч — за пятизвездочный. В Крыму в гостиницах можно отдохнуть за 40-50, 60-80 и 160 тысяч рублей соответственно. В Сочи — за 40-50, 114-160 и 160-190 тысяч рублей соответственно.

В июле и августе разница в ценах несколько сглаживается. Как отмечают эксперты, в это время в Турцию активно едут не только россияне, но и туристы из стран Ближнего и Среднего востока. При этом, отдых на средиземноморских курортах страны обходится все равно дешевле, чем на российском побережье Черного моря.

Замдиректора туроператора «НТК Интурист» Сергей Толчин отмечает, что российских отельеров подводит ценовая негибкость. Гостиницы оглашают стоимость проживания еще зимой, а затем ее не меняют. При этом их турецкие коллеги корректируют прайс-листы в зависимости от спроса и загрузки. Кроме того, эксперты отмечают, что в Крыму фиксируются случаи необоснованного завышения цен.

В начале апреля сообщалось, что Россия стала лидером по росту турпотока в Турцию в начале года. За январь и февраль в республике отдохнули 79,4 тысячи россиян (на 88 процентов больше, чем годом ранее).

