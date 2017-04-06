Россия поднялась в мировом рейтинге конкурентоспособности в туризме

России досталось 43-е место в рейтинге конкурентоспособности в сфере туризма The Travel and Tourism Competitiveness Report, составленном экспертами Всемирного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщается на сайте организации.

В предыдущем аналогичном рейтинге, опубликованном в 2015 году, Россия заняла 45-ю строчку, поднявшись сразу на 18 пунктов. Ее соседями по данному перечню в этом году стали Турция (44-я позиция) и Индонезия (42-е место).

Материалы по теме Пошли работу — и в путь 10 шагов к тому, чтобы бросить все и отправиться в путешествие

Лидером рейтинга, как и в 2015 году, оказалась Испания. Второе место досталось Франции, третье — Германии. На четвертой позиции находится Японии, которая поднялась на пять пунктов. Замыкает пятерку Великобритания.

В топ-10 списка, состоящего из 136 государств, также вошли США, Австралия, Италия, Канада и Швейцария.

Данный список публикуется с 2007 года, раз в два года. При его составлении учитываются такие критерии, как ситуация с безопасностью, здравоохранением, условия ведения бизнеса, международная открытость страны, конкурентоспособность цен.

Кроме того, эксперты оценивают, насколько развита туристическая и транспортная инфраструктура в государстве, как обстоят дела с экологией, культурным наследием и другими аспектами.

В декабре 2016 года был обнародован список российских регионов с учетом их привлекательности для туристов. Антилидерами рейтинга признали Чукотку и Калмыкию.