Россия заняла 12-е место в мире по числу понравившихся туристам отелей

Россия оказалась на 12-м месте по числу отмеченных наградой Guest Review Awards отелей и других объектов размещения. Об этом сообщается в пресс-релизе сервиса бронирования гостиниц Booking.com, являющегося учредителем премии.

В России были награждены 9 582 объекта размещения. Их средняя оценка составила 8,7 балла. Максимум в 10 баллов получили 15 объектов размещения. Они расположены в Сочи, Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и других городах.

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Лидером рейтинга стала Италия с показателем в 53 тысячи заведений. На втором месте находится США (более 24,7 тысячи отелей), на третьем — Франция (23 тысячи).

Четвертая строчку досталась Германии. На пятой позиции находится Испания. В топ-10 в порядке убывания также вошли Великобритания, Австрия, Греция, Хорватия и Польша.

В общей сложности были награждены более 355,5 тысячи объектов размещения в 205 странах мира. Баллы присуждались им на основе 110 миллионов отзывов туристов на Booking.com. Путешественники должны были оценить опыт проживания в той или иной гостинице по шести критериям: чистота, комфорт, расположение, удобства, персонал и соотношение цены и качества.

В сентябре 2016 года лучшей сетью отелей в России и СНГ признали Azimut Hotels. Компании вручили престижную премию Business Traveller Russia and CIS Awards.