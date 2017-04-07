Директор турагентства обманула клиентов на полтора миллиона рублей

Директор туристического агентства в городе Бердск Новосибирской области растратила более 1,5 миллиона рублей, полученных от клиентов. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в период с января по август 2016 года руководитель ООО «Старт» Динара Сафина предлагала желающим путевки по России и за рубеж по цене от 75 до 220 тысяч рублей за тур.

Полученные деньги Сафина израсходовала на свои нужды, а ее клиенты так и не смогли отправиться на отдых. Всего следователи насчитали 21 эпизод преступлений, совершенных директором агентства.

В итоге против Сафиной было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения»).

Свою вину женщина признала полностью. Она также подала ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке.

В марте стало известно об истории жительницы Санкт-Петербурга, которая заплатила почти 300 тысяч рублей за путевку в Доминикану. Однако улететь на отдых из-за действий турагентства она не смогла, так же как и вернуть деньги.

