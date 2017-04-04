Россия стала лидером по росту турпотока в Турцию в начале года

Россия занимает лидирующую позицию по росту числа путешественников в Турции в начале текущего года. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

За январь-февраль в республике отдохнули 79,4 тысячи россиян, что на 88 процентов больше показателей за тот же период 2016 года. Комментируя эти данные, турецкие журналисты назвали россиян спасителями грядущего туристического сезона.

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На втором месте по увеличению турпотока находится Китай (плюс 13 процентов). Следом идут Грузия с результатом в шесть процентов и Украина с приростом в два процента.

Что касается европейских направлений, то Турция за два месяца 2017 года не досчиталась в среднем 25 процентов туристов из региона. Сильнее всего за январь-февраль снизилось число гостей из Финляндии — минус 35 процентов. Турпоток из Германии упал на 30,5 процента, из Великобритании — на 21 процент. Также уменьшилось число отдыхающих из Франции, Нидерландов, Австрии и Бельгии.

В общей сложности за два месяца в начале года Турцию посетили 2,2 миллиона зарубежных гостей. Падение составило более восьми процентов по сравнению с 2016-м. Турпоток в страну снижается уже 19 месяцев подряд, отметили в АТОР.

В марте замминистра культуры и туризма Турции Хусейн Яйман говорил, что власти республики надеются на пять миллионов гостей из России в текущем году. Тогда же стало известно, что россияне купили 27 тысяч путевок в Анталью за январь-февраль 2017 года.