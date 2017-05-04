Интерес российских туристов к Турции вырос в 14 раз

Интерес российских туристов к отдыху в Турции на майские праздники увеличился в текущем году более чем в 14 раз по сравнению с тем же периодом 2016-го. Об этом специалисты сервиса «Туту.ру» рассказали корреспонденту «Ленты.ру».

Эксперты выяснили, что доля ищущих путевки в Турцию россиян выросла до 21,3 процента от общего числа интересующихся покупкой туров пользователей портала. В майские выходные 2016 года этот показатель равнялся 1,5 процента.

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Кроме того, Турция стала лидером по общему количеству запросов на туры в данный промежуток времени. Средняя стоимость путевки на семь ночей составила 23,5 тысячи рублей с человека.

Вторым по популярности направлением на майские праздники оказалась Россия. Спрос путешественников на отдых на родине в этот период упал почти в два раза по сравнению с маем 2016 года, до 12,7 процента запросов. Средняя цена путевки — 9,5 тысячи рублей.

Греция замкнула тройку востребованных стран на майские выходные. Ее популярность также снизилась, с 15,7 до 10 процентов. Стоимость тура составила 26,7 тысячи рублей.

В десятку мест для отдыха также вошли в порядке убывания Кипр, Тунис, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Вьетнам, Чехия и Испания. Из этого списка самыми дешевыми оказались туры по России, а наиболее затратными — в ОАЭ (48,5 тысячи рублей).

В апреле «Туту.ру» сообщал, что Турция обошла внутренние направления летнего отдыха по популярности у организованных российских путешественников.