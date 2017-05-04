Определены самые дешевые направления отдыха на вторые майские праздники

Липецк стал самым дешевым направлением для путешествий на второй период майских праздников (с 6-го по 9-е число). Об этом корреспонденту «Ленты.ру» в четверг, 4 мая, рассказали эксперты туристического сервиса OneTwoTrip.

Отдых в Липецке в указанный промежуток обойдется примерно в 4,8 тысячи рублей с человека. В эту сумму входит железнодорожная поездка в плацкарте из Москвы и обратно (3 тысячи рублей) и проживание в хостеле (600 рублей в сутки, итого 1,8 тысячи рублей за три дня).

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На втором месте находится Санкт-Петербург. Отдохнуть в Северной столице в майские праздники можно будет за 5 тысяч рублей. Расходы на проживание также составят 600 рублей в сутки. Поездка в плацкартном вагоне из Москвы и обратно — 3,2 тысячи рублей.

Третью позицию разделили Казань и Белгород. За четырехдневные выходные турист потратит там минимум 5,2 тысячи рублей (в каждом из городов).

Четвертое место досталось Костроме с результатом в 5 250 рублей, пятое — Краснодару (6 750 рублей). Шестую и седьмую позиции заняли Пермь и Иваново, путешествие туда будет стоить 6 850 рублей и 6 885 рублей соответственно.

Среди зарубежных направлений наиболее бюджетным оказался Минск — примерно 10,4 тысячи рублей с человека. Сюда вошел перелет из Москвы в белорусскую столицу и обратно (6,5 тысячи рублей) и хостел за 1,3 тысячи рублей в сутки. Далее идет Кишинев с результатом в 10,8 тысячи рублей. Замкнул тройку Вильнюс — 11,9 тысячи рублей.

В апреле сообщалось, что городом России с самым дешевым арендным жильем на майские праздники оказалась Самара.

Этой весной россияне отдыхали с 29 апреля по 1 мая, отмечая Праздник весны и труда. С 6 по 9 мая граждан ждут длинные выходные в честь Дня Победы.

