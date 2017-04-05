Названы направления отдыха с бюджетным жильем на майские праздники

Самара возглавила список российских направлений отдыха на майские праздники с самым дешевым арендным жильем. Об этом сообщается в пресс-релизе компании HomeToGo, поступившем в «Ленту.ру» в среду, 5 апреля.

Аренда жилья на четырех человек в Самаре в первый период майских праздников — с 29 апреля по 1 мая — обойдется в 2288 рублей за ночь. Во второй промежуток (с 6 по 9 мая) средний тариф составит 2250 рублей.

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На втором месте находится Краснодар — 2343 и 2308 рублей соответственно. Замыкает тройку Новосибирск (2399 и 2387 рублей).

Четвертая строчка досталось Екатеринбургу с показателями в 2471 и 2480 рублей. На пятой позиции — Нижний Новгород. Жилье в конце апреля — начале мая будет стоить там примерно 3315 рублей. С 6 по 9 мая цена составит 3280 рублей.

По данным турсервиса Skyscanner, наиболее бюджетным направлением для отдыха россиян в 2017 году оказалась Абхазия.

