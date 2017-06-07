Продажу алкоголя ограничат в столице в День России

В День России 12 июня в Москве ограничат продажу алкоголя. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Запрет на торговлю спиртным, в том числе слабоалкогольными напитками, будет действовать в местах проведения массовых мероприятий и ближайших магазинах. Также там нельзя будет приобрести прохладительные напитки в стекле.

«Продажа алкогольных напитков будет ограничена в профилактических целях, а также для безопасности и во избежание травматизма», — сказал глава столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

Отмечается, что развлекательные мероприятия состоятся, в частности, на Красной площади, саду «Эрмитаж» и на Тверской улице.

День России отмечается как государственный праздник с 1992 года. В этот день в 1990-м была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР.