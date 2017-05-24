Ко Дню славянской письменности в Москве проведут около 200 мероприятий

В Москве в честь отмечаемого 24 мая Дня славянской письменности и культуры пройдет более 200 праздничных мероприятий, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На Красной площади пройдет концерт с участием Полины Гагариной и Большого сводного хора из 1200 человек. Профессиональные оркестры исполнят композиции, в частности, Александра Кастальского и Петра Чайковского, Сергея Прокофьева и Георгия Свиридова.

По расчетам мэрии, выставки, презентации, концерты и спектакли посетят более 11 тысяч человек. Отмечается, что аналогичные празднества пройдут и в других городах России.

День славянской письменности и культуры приурочен ко Дню святых Мефодия и Кирилла. Кроме России он отмечается в других славянских странах

