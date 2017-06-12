День России начали отмечать на Дальнем Востоке флешмобами и соревнованиями

Фестивали, митинги, массовые зарядки, флешмобы и спортивные соревнования начались в различных дальневосточных регионах страны в честь Дня России. Об этом сообщает ТАСС.

На городском стадионе Анадыря десятки молодых людей приняли участие в утренней разминке под руководством фитнес-тренера.

В Южно-Сахалинске праздник начался с митинга, после которого около 100 велосипедистов проехали с российской символикой по центральным улицам города.

Во Владивостоке праздник начал отмечать на десятках площадок. В центре города прошел парад парад байкеров. На острове Русский прошел костюмированный бал на берегу моря, а студенты приняли участие в экологической акции по сбору мусора.

В Якутске праздник начался парадом дружбы народов. Сотни жителей города и представителей национально-культурных объединений прошли по центру города в национальных костюмах.

День России отмечается как государственный праздник с 1992 года. В этот день в 1990-м была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР.