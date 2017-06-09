Мацуев и Башмет выступят на фестивале имени Чайковского в Клину

Денис Мацуев, Юрий Башмет, Максим Дунаевский и другие известные музыканты выступят на третьем международном музыкальном фестивале имени Чайковского, который пройдет с 13 по 17 июня в Клину. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщает телеканал «360».

Как уточняет издание, сейчас в зоне проведения фестиваля производится установка сцены и монтаж декораций рядом с домом-музеем композитора. Площадка под открытым небом рассчитана на 1200 человек. «Кроме того, концерты будут проходить еще и в концертном зале», — рассказала директор музея-заповедника Галина Белонович.

Гости смогут не только послушать музыку, но и посетить выставки, посвященные жизни и творчеству Чайковского.

Фестиваль имени Петра Ильича Чайковского пройдет одновременно с празднованием 700-летия Клина — города, где маэстро жил и работал в последние годы своей жизни. К открытию мероприятия организаторы готовят обзорные экскурсии по любимым местам композитора.

В 2015 году специальными гостями фестиваля стали дирижер Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра.