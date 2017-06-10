На фестивале Чайковского выступит солистка Венской оперы Красимира Стоянова

В субботу, 10 июня, в московском театре «Геликон-опера» прошла пресс-конференция, посвященная открытию III Международного фестиваля Чайковского в Клину. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В конференции приняли участие худрук «Геликон-оперы» Дмитрий Бертман, народный артист России Денис Мацуев, худрук симфонического оркестра республики Татарстан Александр Сладковский, министр культуры Московской области Оксана Косарева, советник Губернатора Московской области по культуре Нармин Ширалиева и глава Клинского муниципального района Алена Сокольская.

Фестиваль Чайковского пройдет в 2017 году с 13 по 18 июня в городе Клин Московской области.

На фестивале выступят Мацуев с оркестром «Геликон-оперы». Складовский станет дирижером. Свою партию исполнит оперная певица, солистка Венской оперы Красимира Стоянова, обладательница титула «каммерзенгер».

Участником фестиваля в Клину также снова станет Юрий Башмет, который представит 3D-композицию «Русский авангард». Закроет программу его авторский проект «Кармен».

На Чайковский фестиваль со своими проектами приедут также Чулпан Хаматова, Сергей Стадлер и Максим Дунаевский.

В финальный день фестиваля пройдет конкурс молодых певцов, проголосовать за понравившегося исполнителя сможет любой зритель.