На семейном фестивале в Подмосковье решили побить рекорд по хороводам

Организаторы всероссийского фестиваля «Семья России», который пройдет 8 июля в Сергиевом Посаде, собрались побить рекорд и выстроить самый большой хоровод в Московской области. Об этом сообщает телеканал «360» в пятницу, 7 июля.

Мероприятие приурочено ко Дню семьи, любви и верности. «Парк в этот день будет представлять из себя волшебный город, в котором на каждой улице — праздник, в каждом доме — гостеприимные хозяева, в каждом дворе слышен смех детворы», — отметила министр культуры региона Оксана Косарева.

Для гостей мероприятия будут работать пять интерактивных площадок, свыше 30 фотозон и 40 творческих мастер-классов, в том числе по ремеслам. Завершится праздник выступлением группы «Иван Купала», пишет телеканал.

В прошлом году правительство подготовило отрицательный отзыв на законопроект, которым предлагалось сделать День семьи, любви и верности выходным днем.

Праздник отмечается в России с 2008 года 8 июля. В этот день православная церковь отмечает День памяти святых Петра и Февронии, которые традиционно считались на Руси покровителями семьи и брака.